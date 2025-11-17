Haberler

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının failleri kısa sürede yakalandı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta iş yerine ateş açan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Silahlı saldırısı güvenlik kameralarına yansırken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Kasım'da Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek iş yerinin önüne gelen 2 kişi, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iş yerinin çok sayıda isabet aldığını belirlerken bölgede 3 boş kovan bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede şüpheli Y.O. ve A.O.'yu yakaladı. Yapılan araştırmalarda, iş yeri sahibinin zaman zaman tehdit aldığı ve saldırının bu nedenle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kişi, 'mala zarar verme' ve 'Rusatsız silah bulundurma veya taşıma' suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Telefonla arayıp, rahatsızlandığını söyledi; ormanda arama çalışması başlatıldı

Telefonla arayıp rahatsızlandığını söyledi; ormanda aranıyor
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti

Polis okulunda kahreden olay
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.