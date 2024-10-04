Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Hazırlığındaki 2 Şüpheli Yakalandı

ESENYURT'ta iddiaya göre silahlı saldırı gerçekleştirmek için çalıntı motosiklet ile seyir halinde olan 2 şüpheli, silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada seyir halindeki motosiklet durduruldu. Plakası sorgulanan motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlendi. Motosikletteki 2 şüpheliye de Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan GBT sorgulamasında şüpheli Berkay U.'nun (23) 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın (23) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan ekipler, yaptığı üst ve motosiklet aramasında 2 silah, 2 maske ve çok sayıda kurşun ele geçirildi. Şüphelilerin çalıntı motosiklet ve silahlarla silahlı saldırı gerçekleştirmeye gittiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görün Dökümü:

---------------------

- Sevk görüntüsü