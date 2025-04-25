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Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: Eş ve Baldız Yaralandı

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: Eş ve Baldız Yaralandı
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Esenyurt'ta bir adam, ayrı yaşadığı eşi ve baldızına silahlı saldırıda bulundu. Olay, mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nın yakınındaki evde yaşandı. Yaralanan kadınlar hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak parkta bulunan vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Esenyurt'ta bir kişi, ayrı yaşadığı eşi ile baldızını silahla vurarak yaraladı.

Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nın yakınındaki evde annesi ve 3 çocuğuyla yaşayan Pınar B. (38), deprem endişesiyle parkta kurdukları çadırda kalmaya başladı.

Parka gelen Turgut B. (50) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Pınar B. arasında tartışma çıktı.

Turgut B, tartışma sırasında eşine ve baldızı Arzu K'ye (35) tabancayla ateş açtı.

Saldırıda abla-kardeş yaralanırken, şüpheli kaçmaya çalıştı.

Parktaki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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