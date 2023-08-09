Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Anı Kamerada

ESENYURT'ta M.B.T., alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan T.B.'nin eski iş yerine ateş açtı. M.B.'nin olay yerine doğru elinde pompalı tüfekle yürüdüğü anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Esenyurt'un Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuaför salonuna silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin M.B.T. isimli bir kişi olduğunu belirledi. İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.'nin işyerinin eski sahibi T.B. ve işyeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi. M.B.T., ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin elinde pompalı silahla yürüdüğü anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.