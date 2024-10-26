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Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı
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Esenyurt'ta bir oto galerisine çarşaf giyerek silahlı saldırı düzenleyen Y.G., Edirne'de yakalandı. Saldırıyla bağlantılı 3 kişi daha gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta çarşaf giyerek bir oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen Y.G. yurtdışına kaçmak üzere gittiği Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandı. Polis, silahlı saldırı için Y.G. ile iş birliği yaptığı tespit edilen 3 kişiyi daha yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. Çarşaf giyen bir kişi elindeki çantayla iş yerinin önüne geldi. Husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye kurşun yağdıran şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Saldırıda kullandığı silah ise yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin Y.G. olduğunu belirledi. Y.G., yurtdışına kaçmak üzere gittiği Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandı. Polis, silahlı saldırı için Y.G. ile iş birliği yaptığını tespit ettiği B.K, C.U ve K.A isimli 3 şüpheliyi de İstanbul'da adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Esenyurt Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Edirne Suç

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