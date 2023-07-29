Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

POLİS SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

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-Genel ve detay görüntüler

-babanı ara gelsin