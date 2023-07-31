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Esenyurt'ta silahlı kavga şüphelisi yakalandı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya karışan bir kişinin daha yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Esenyurt Güncel Haberler

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