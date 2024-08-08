Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Özcan KILIÇ / ESENYURT Yeşilkent Mahallesi'inde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunlar 1 iş yeri ve 1 araca isabet etti. 3 kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'inde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çatışma sırasında kurşunlar 1 iş yeri ve 1 araca isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.