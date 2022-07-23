İSTANBUL-ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI - Haberler

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İSTANBUL-ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI

? ESENYURT'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

? ESENYURT'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bir süre önce sözlü tartışma çıktı. R.O. ve N.O. sözlü tartışmanın ardından bugün, 1462. Sokak'ta bulunan Metin E. ve Selçuk E.?nin dükkanına geldi. Dükkanda yaşanan sözlü tartışmanın ardından R.O. ve N.O. silahlı saldırıda bulundu. Silahlı saldırıda Metin E. ve Selçuk E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrasında sokakta geniş güvenlik önlemi alınırken, tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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