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Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, Şüpheli Tutuklandı

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Esenyurt'ta yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın şüphelisi tutuklandı.

Esenyurt'ta, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Zafer Mahallesi'ndeki sitede iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A, Ş.T. ve A.E.Ö'yü silahla vurdu. Ardından S.A. ve arkadaşı M.K.T. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polise ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, A.E.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı Ş.T'yi ise hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, iki silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, yaptığı çalışma sonucu kaçan S.A. ve M.K.T'yi yakaladı.

M.K.T'nin ifadesinde, S.A. ile evde uyuşturucu kullandıklarını, daha sonra sitede Ş.T. ile küfürleşmeden dolayı aralarında kavga çıktığını, S.A'nın silahla A.E.Ö. ve Ş.T'ye ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.T. tutuklandı, S.A'nın ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Esenyurt Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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