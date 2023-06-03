Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup Mehter Çeşme Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Gözaltına alınan 3 kişi ise kavgaya karıştıkları belirlendi.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup, Mehter Çeşme Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada U.Ç, Y.A, G.A. ve R.A. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan R.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen M.G.Ç, S.S. ve P.S. gözaltına alındı.

Kavga anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.