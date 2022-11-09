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ESENYURT'TA SİLAHLI ÇATIŞMA 1 ÖLÜ 3 YARALI

Güncel Haberler

ESENYURT'ta, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında sokakta silahlı çatışma çıktı.

ESENYURT'ta, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında sokakta silahlı çatışma çıktı. 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokakta sopalarla birbirilerine giren gruptakiler, silahla ateş açtı. 4 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı. Silahla ateş açanlar kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Güncel Haberler

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