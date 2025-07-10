Esenyurt'ta Seyir Halindeki Servis Minibüsü Alev Alev Yandı

Esenyurt'ta Seyir Halindeki Servis Minibüsü Alev Alev Yandı
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Esenyurt'ta seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, TIR dorsesi de kısmen yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ESENYURT'ta seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında minibüs demir yığınına döndü.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi 2011. Sokak'taki seyir halindeki minibüsün motor kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre; aracın motor kısmından çıkan dumanları fark ederek minibüsten inen sürücü, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Bu sırada hareket etmeye başlayan minibüs, park halindeki TIR'ın dorsesine çarparak durdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Servis minibüsü yangının ardından demir yığınına dönerken TIR dorsesi kısmen yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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