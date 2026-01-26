Haberler

Esenyurt'ta seyir halindeki cipte yangın çıktı

Esenyurt'ta seyir halindeki cipte yangın çıktı
Güncelleme:
Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir cipte motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü, cip kullanılamaz hale geldi.

ESENYURT TEM Otoyolu'nda seyir halindeki cipte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında TEM Hadımköy Bağlantı Yolu Esenyurt Mevkii Edirne istikametinde seyreden cipin motor kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından cip kullanılamaz hale geldi. Öte yandan cipin alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
