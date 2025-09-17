Esenyurt'ta Servis Minibüsü Anne ve Çocuğuna Çarptı

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki motosiklet ve ağaca çarparak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana geldi. İ.A.'nın kullandığı 41 ADA 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir motosiklete ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç ve motosiklet çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ayşe GÜREL/ - BAYRAMPAŞA Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 45 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınarak tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 39 şüpheliden, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 19 şüpheli hakkında imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

39 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan 45 şüpheliden aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

HASAN MUTLU TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'nde savunması alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 19 şüpheli hakkında imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

3- ESENYURT'TA SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI ANNE YARALANDI, ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Derya EVREN KORKMAZ - Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - ESENYURT'ta sokakta yürüyen anne ve oğluna servis minibüsü çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı. Kazadan sonra şoka giren sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen N.A. idaresindeki 34 LDM 838 plakalı servis minibüsü, anne S.K.(33) ile 1 yaşındaki oğlu A.K.'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, 1 yaşındaki bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralandığı anlaşılan anne S.K. ile kaza sonrasında şoka giren minibüs şoförü N.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen baba ise gözyaşlarına boğuldu. Bebeğin cenazesi, polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.