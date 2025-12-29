Haberler

Esenyurt'ta servis midibüsü kazası: 5 ölü, 6 yaralı

Esenyurt'ta servis midibüsü kazası: 5 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta meydana gelen servis midibüsü kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı servis midibüsü kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda 27 Aralık saat 17.10 sıralarında meydana gelen kazada Niyazi Çelik yönetimindeki 34 LLY 457 plakalı servis midibüsü şarampole yuvarlandı. Pazardan dönen müşterileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada servis şoförü Niyazi Çelik (61) ile yolculardan Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti. Yolculardan Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A. (19) yaralandı. Yaralılardan 1'inin çocuk olduğu öğrenilirken, 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, servis midibüsünün devrildikten sonra bir süre sürüklendiği ve ardından istinat duvarından aşağı düştüğü görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı

Ankara'dan tarihi adım! Komşu ile vizeleri kolaylaştırma kararı alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç

Önceki yaptıklarını unutun! Söyledikleriyle ülkeyi yine karıştırdı
Aleksandar Stanojevic Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü! İşte Karagümrük'ün yeni hocası
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap