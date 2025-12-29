Esenyurt'ta servis midibüsü kazası: 5 ölü, 6 yaralı

Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı servis midibüsü kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda 27 Aralık saat 17.10 sıralarında meydana gelen kazada Niyazi Çelik yönetimindeki 34 LLY 457 plakalı servis midibüsü şarampole yuvarlandı. Pazardan dönen müşterileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada servis şoförü Niyazi Çelik (61) ile yolculardan Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti. Yolculardan Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A. (19) yaralandı. Yaralılardan 1'inin çocuk olduğu öğrenilirken, 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, servis midibüsünün devrildikten sonra bir süre sürüklendiği ve ardından istinat duvarından aşağı düştüğü görülüyor.