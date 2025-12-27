Haberler

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Esenyurt'ta meydana gelen midibüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yağış sebebiyle devrilen midibüste yolcuların kimlikleri belirlendi.

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68) olduğu belirlendi.

Yaralanan servis midibüsü şoförü Niyazi Ç. (61), Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A'nın (19) ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, midibüs vinçle kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
