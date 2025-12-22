Haberler

Esenyurt'ta bariyerlere çarpan servis midibüsü yoldan çıktı

Güncelleme:
Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden servis midibüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt'ta şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Boş olduğu öğrenilen midibüste yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Avcılar–Haramidere Bağlantı Yolu'nun Esenyurt mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle şoförü D.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LUS 552 plakalı servis midibüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Yol kenarındaki otluk alana kayan midibüs, 1076. Sokak'ta bulunan bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, çalışmaların ardından midibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
