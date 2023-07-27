Esenyurt'ta Sebze Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

ESENYURT, TEM bağlantı yolunda seyir halindeki sebze yüklü kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Bahçeşehir istikametinde ilerleyen Muharrem Kuru'nun kullandığı 34 YJ 9816 plakalı sebze yüklü kamyon, bilinmeyen nedenle bariyerleri aştıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada kamyon şoförü Muharrem Kuru araçta sıkıştı, yanında bulunan Hayrettin Can ise yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.