Esenyurt'ta şebekenin ele geçirdiği sitenin mağdurları konuştu

Esenyurt'ta bir site projesinin eski ortağı Mehmet Ö.'nün yönlendirdiği Nihat A. ile Çetin Ş., kurdukları şebekeyle sitedeki daireleri ele geçirdi. Sitedeki 212 daireyi çifte satışlarla 785 kişiye satan şebekeye yönelik şikayetlerin ardından geçen Salı günü operasyon düzenlendi. Daha önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şebeke üyelerine yönelik 3 ayrı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen 4. operasyonda aralarında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de bulunduğu 24 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı. Siteden daire alanlardan biri de İran uyruklu Suhaır Sarteb Mohammed Arkawazi. Suhaır'i çeteden 190 bin dolar karşılığında 6 daire aldığını, siteye yerleştikten bir hafta sonra diğer 5 dairesinin kilitleri değiştirilerek şebeke tarafından başka kişilere satıldığını söyledi. Sitenin Müteahhidi Metin Uçar ve mağdurlar yaşadıklarını anlattı.

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