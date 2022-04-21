ESENYURT'TA SAHTE PARA TUZAĞINI İŞ YERİ SAHİBİNİN DİKKATİ ÖNLEDİ

ESENYURT'ta yabancı uyruklu bir kadın, alışveriş yaptığı tekel bayiinde ödeme yapmak için 200 lira sahte para verdi. Paranın sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi Erol Ateş, 'Polisi arayacağım deyince; kadın, verdiği paraları alıp uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiinde yaşandı. Tekel bayiine giren yabancı uyruklu bir kadın, çeşitli ürünler aldıktan sonra ödeme yapmak için kasaya geldi. Aldığı ürünler için kadın 200 lira verirken, iş yeri sahibi paradan şüphelendi. Paraya dokunduğunda gariplik olduğunu hisseden Erol Ateş, makineden geçirince sahte olduğunu anladı. Ateş'in paranın sahte olduğunu söylemesi üzerine kadın, 'Yıkandı, o yüzden diyerek, başka bir 200 lira daha uzattı. Kadının verdiği paranın tekrar sahte çıkması üzerine iş yeri sahibi ikisinin de üzerine 'Sahtedir yazıp, polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine kadın verdiği paraları alıp, dükkan çıktı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Ateş'in kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'PARAYI ELİME ALDIĞIMDA ANORMALLİK OLDUĞUNU ANLADIM

Dikkati sayesinde sahte para tuzağından kurtulan Erol Ateş, 'Uzun süre alışveriş yaptı. Bu sırada, bana sürekli kafa karıştırıcı sorular sordu. 'Bunun fiyatı ne kadar Bu çok pahalı' gibi şeyler söyledi. Ben bunun üzerine şüphelenmeye başladım. Alışverişi bitince bana 200 lira para verdi. Parayı elime aldığımda anormallik olduğunu anladım. Sahte para okuma makinesine, parayı soktum. Para, makineden de geçmedi. Ben, paranın sahte olduğunu söyledim. O müşteriye de kontrol etmesi için parayı verdim. O da eline alır almaz sahte olduğunu söyledi. Bunun üzerine 'Para yıkanmış' dedi. Çantasından tekrar 200 lira daha verdi. Onun da sahte olduğunu söyledim. 'Nasıl sahte olabilir. Yıkandı ondan böyle' demeye başladı. Ben iki paraya da sahte olduğunu belirtecek şekilde işaret koydum. Ben polisi arayacağımı söyledim. Ben öyle söyleyince, üzerine 'Sahte paradır' yazdığım paraları alıp dükkandan çıktı dedi.

ÇEVREDEKİ DİĞER MARKETLERDE DE DENEMİŞ

Aynı kadının farklı marketlerde de sahte para ile alışveriş yapmaya çalıştığını iddia eden Ateş, 'Ben burada market işletiyorum. Bizim marketçiler olarak bir sosyal medya grubumuz var. Ben görüntüleri orada da paylaştım. Onlar da bu kadının, yanında bir Türk vatandaş ile birlikte bir gün öncesinde oraya alışverişe gittiğini söylediler ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel