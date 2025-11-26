Haberler

Esenyurt'ta Sağlıksız Üretim Yapan Restorana Cezai İşlem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta, zabıta ekiplerinin hijyen kontrolleri sırasında sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edilen bir restorana en üst sınırdan ceza uygulanarak iş yeri ruhsatının iptali için tutanak tutuldu.

Esenyurt'ta, zabıta ekiplerinin hijyen kontrolleri sırasında sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edilen restorana cezai işlem uygulandı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdükleri hijyen kontrolleri kapsamında Piri Reis Mahallesinde faaliyet gösteren bir restoranda uygunsuzluklar tespit etti.

Yapılan denetimde, işletmenin hijyen kurallarına aykırı şekilde üretim yaptığı belirlenirken, sağlıksız koşullar ekipler tarafından kayıt altına alındı.

İncelemeler sonucunda restorana en üst sınırdan cezai işlem uygulanırken, iş yeri ruhsatının iptali için de tutanak tutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ürünlere erişebilmesi için gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini, hijyen koşullarını ihlal eden işletmelere karşı gerekli tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulamayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru

İşte İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

Bütün ülke G.Saray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.