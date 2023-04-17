Üye Girişi
Haberi Paylaş
ESENYURT'TA SAĞLIKÇILARA LEVYE İLE SALDIRI

ESENYURT'TA SAĞLIKÇILARA LEVYE İLE SALDIRI

Güncel Haberler

ESENYURT'ta çalıştıkları ambulansın lastiklerini değiştirmek için sanayi sitesine giden sağlık çalışanları levyeli saldırıya uğradı.

ESENYURT'ta çalıştıkları ambulansın lastiklerini değiştirmek için sanayi sitesine giden sağlık çalışanları levyeli saldırıya uğradı. Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 14.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sağlık çalışanlar,  çalıştıkları ambulansın lastiklerini değiştirmek üzere Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Oto Sanayi Sitesi'ne geldi. Lastiklerin değişiminin yapıldığı sırada yan dükkandakilerle sağlıkçılar arasında, dükkanın önünü kapattıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, dükkan sahibinin levye ile sağlık çalışanına saldırdığı anlar saniye saniye görüntülendi. Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Mahallesi Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title