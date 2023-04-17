ESENYURT'TA SAĞLIKÇILARA LEVYE İLE SALDIRI

Olay, 14.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sağlık çalışanlar, çalıştıkları ambulansın lastiklerini değiştirmek üzere Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Oto Sanayi Sitesi'ne geldi. Lastiklerin değişiminin yapıldığı sırada yan dükkandakilerle sağlıkçılar arasında, dükkanın önünü kapattıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, dükkan sahibinin levye ile sağlık çalışanına saldırdığı anlar saniye saniye görüntülendi. Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul