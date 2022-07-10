Esenyurt'ta sağanak yağış su baskınlarına yol açtı(2)

ESENYURT'ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kıraç'ta bir çok ev ve işyerini su bastığı öğrenildi. İlçeden geçen bir derenin taştığı ve çevredeki vatandaşların zor durumda kaldığı belirtildi.

Sağanak yağış Esenyurt ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve işyerini de su bastığı öğrenildi. İlçede bulunan bir derenin taştığı öğrenilirken dere çevresinde bulunan vatandaşların ise güçlük çektiği belirtildi. Bölgedeki yoğun yağış devam ederken, belediye ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel