Esenyurt'ta sağanak yağış su baskınlarına yol açtı(2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta sağanak yağış su baskınlarına yol açtı(2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ESENYURT'ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

ESENYURT'ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kıraç'ta bir çok ev ve işyerini su bastığı öğrenildi. İlçeden geçen bir derenin taştığı ve çevredeki vatandaşların zor durumda kaldığı belirtildi.

Sağanak yağış Esenyurt ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve işyerini de su bastığı öğrenildi. İlçede bulunan bir derenin taştığı öğrenilirken dere çevresinde bulunan vatandaşların ise güçlük çektiği belirtildi. Bölgedeki yoğun yağış devam ederken, belediye ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title