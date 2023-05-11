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Esenyurt'ta rögarlardan sızan köpük yolu ulaşıma kapattı

Esenyurt'ta rögarlardan sızan köpük yolu ulaşıma kapattı

Güncel Haberler

Esenyurt'ta rögarlardan sızan yoğun köpük, yolları kapladı.

Esenyurt'ta rögarlardan sızan yoğun köpük, yolları kapladı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bazı rögarlardan köpük sızdı.

Caddede biriken köpük nedeniyle gece saatlerinde bazı caddelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Çevrede yaşayanların tepkisine neden olan köpüğün bölgedeki bazı tekstil fabrikalarının bıraktığı atıklardan kaynaklı olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Esenyurt Güncel Haberler

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