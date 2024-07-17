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Esenyurt'ta Restorana Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Esenyurt'ta motosikletli ve maskeli kişi ya da kişiler tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında yoldan geçen kişi hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta motosikletli ve maskeli kişi ya da kişiler tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında yoldan geçen kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir restorana motosikletle gelen kimliği belirlenemeyen maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli saldırganlar restorana ve çevreye defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Silahlı saldırı sırasında çevrede bulunan ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaşanan olay sonrası güvenlik şeridiyle restoran ve çevresini kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda restorana ve park halindeki iki araca kurşunların isabet ettiği belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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