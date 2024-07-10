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Esenyurt'ta Restorana Silahlı Saldırı

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Esenyurt'ta yüzleri maskeli motosikletli 2 şüpheli, müşterilerin yemek yediği sırada restorana ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta yüzleri maskeli motosikletli 2 şüpheli, müşterilerin yemek yediği sırada restorana ateş açtı. Kurşunlardan birinin restorandaki müşteriyi teğet geçtiği saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saat 01.15 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası belirlenemeyen yüzleri maskeli motosikletli 2 şüpheli, müşterilerin yemnek yediği sırada restorana ateş açtı.Müşteriler ve iş yeri çalışanları panikle eğilirken şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Kurşunun bir müşteriyi teğet geçtiği saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, restoranın camına 1 kurşun isabet ettiği belirlendi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşterilerin yemek yediği sırada, yüzleri maskeli motosikletli 2 şüphelinin restorana ateş açtığı anlar görülüyor. Bu sırada restorandaki müşterilerden bazıları kurşunlardan korunmak için yere eğiliyor. Silahlı saldırının ardından 2 şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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