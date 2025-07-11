Esenyurt'ta Pul Biber Yangını: Apartman Tahliye Edildi

Esenyurt'ta haşerelerden kurtulmak için mangalda yakılan pul biber, iki kişinin dumandan etkilenmesine ve apartmanın tahliyesine yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Ardıçlı Mahallesi 789. Sokak'taki 6 katlı binada oturan Y.K. (41) haşerelere karşı önlem almak amacıyla mangalda pul biber yaktı.

Oluşan yoğun dumanın apartmanı kaplaması üzerine bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis 6 katlı binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen R.K. (25) ve K.G. (44) sağlık görevlilerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.