Esenyurt'ta Pul Biber Yangını: Apartman Tahliye Edildi
Esenyurt'ta haşerelerden kurtulmak için mangalda yakılan pul biber, yoğun duman nedeniyle iki kişinin dumandan etkilenmesine ve apartmanın tahliyesine neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt'ta haşerelerden kurtulmak için mangalda yakılan pul biber, iki kişinin dumandan etkilenmesine ve apartmanın tahliyesine yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Ardıçlı Mahallesi 789. Sokak'taki 6 katlı binada oturan Y.K. (41) haşerelere karşı önlem almak amacıyla mangalda pul biber yaktı.
Oluşan yoğun dumanın apartmanı kaplaması üzerine bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis 6 katlı binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen R.K. (25) ve K.G. (44) sağlık görevlilerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel