Esenyurt'ta Psikolojik Rahatsızlığı Olan Adam Evini Ateşe Vermek İstedi

ESENYURT'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen E.A. (47), evini ateşe vermek istedi. İkna etmek isteyen ekiplere de balkondaki saksıları fırlatan şüpheli, sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Pınar Mahallesi 1267. Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen 47 yaşındaki E.A., tek başına yaşadığı evini yakmaya çalıştı. Balkonu ateşe veren adam, elindeki bıçakla kendine ve engel olmaya çalışanlara zarar vermek istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E.A., olay yerine gelerek kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere bağırarak balkondaki saksıları attı. Balkonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polisin ikna ettiği E.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.