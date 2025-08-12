Esenyurt'ta Pompalı Tüfekli Saldırı Anbean Kaydedildi

Esenyurt'ta bir şahıs pompalı tüfekle kahvehane önündeki kalabalığa ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla çekildi. Şahıs gözaltına alındı, yakalama çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta bir şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güzelyurt Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta kahvehane önüne gelen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Ardından kahvehane önünde oturan kişilerden biri de silahla karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kahvehanede bulunan ve ateş eden kişiyi gözaltına aldı.

Polisin pompalı tüfekle ateş açan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, zanlının elindeki pompalı tüfekle ateş etmesi ve ardından kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
