Esenyurt'ta Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı

ESENYURT'ta komşularının kendisini gözetlediğini iddia ederek pompalı tüfekle havaya ateş eden ve 1 kişiyi yaralayan Samet Karakuş, özel harekat ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karakuş, adliyeye sevk edildi

Olay, saat 03.00 sıralarında Ardıçlı Mahallesi 780. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre Samet Karakuş, komşuları tarafından evinin gözetlediğini öne sürerek pompalı tüfekle apartman boşluğundan pencerelere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu seken saçmalar sebebiyle Ahmed Farid Safi isimli 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Silah seslerini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler pompalı tüfekli şüpheli direnmeye devam edince, özel harekat polisinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Olayda yaralanan Ahmed Farid Safi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan saldırgan işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamam Samet Karakuş, adliyeye sevk edildi.