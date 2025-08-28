Esenyurt'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şüpheli Gözaltında

Esenyurt'ta iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ağustos'ta Güzelyurt Mahallesi'nde bir kişinin pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu kimliği belirlenen şüpheli Ş.T.C. (20) Güzelyurt Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.