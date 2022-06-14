ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMYONETLE PASTANEYE GİRDİ - Haberler

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ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMYONETLE PASTANEYE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMYONETLE PASTANEYE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'nde, hırsızlık yaparken yakalanan şüpheliler, kamyonetle polisten kaçarken bir pastaneye girdi.

BEYLİKDÜZÜ'nde, hırsızlık yaparken yakalanan şüpheliler, kamyonetle polisten kaçarken bir pastaneye girdi. Kamyonetten inerek kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

Beylikdüzü'nde dün sabah saatlerinde bir inşaattan malzeme çalarken polis tarafından farkedilen 3 şüpheli, kamyonetle kaçmaya çalıştı. Polisin takip ettiği şüpheliler kamyonetle Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bir pastaneye girdi. Kamyonetten inip yaya olarak kaçmaya çalışan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin, kamyonet ile pastaneye girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Pastane çalışanı Engin Toptaş, "Beyaz bir kamyonet polislerden kaçarken önce hareket halindeki bir arabaya çarptı. Buna rağmen durmadı ve bizim dükkanımıza girdi. Bir arkadaşımız dışarıda kahvaltı yapıyordu. Şans eseri ona bir şey olmadı. Öğle arası olsaydı çok sayıda yaralı olabilirdi. Kazadan sonra da kaçmaya çalıştılar. Polisler arkalarından koştu. Dükkanımızın kafe bölümünde 15-20 bin TL'ik zarar oluştu" dedi.

Görüntü dökümü:

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(Güvenlik kamerası)

-Kaza anı

-Olayın yaşandığı pastanenin görüntüsü

-Engin Toptaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü Esenyurt Güncel Haberler

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