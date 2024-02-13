Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Polislerin Peşinden Kaçan Şüpheli Derede Mahsur Kaldı

Güncelleme:

Esenyurt'ta polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada kaçmaya başlayan ve dereye atlayan yabancı uyruklu şüpheli, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı.

ESENYURT'ta polis ekiplerinin denetim yaptığını gören bir kişi kaçmaya başladı. Polislerin peşinden koştuğunu gören ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli dereye atladı. Dereden çıkmayan şüpheli ekiplere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından dereden çıkarılan şüpheli önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi, Dereyolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre denetim yapan polis ekiplerini gören yabancı uyruklu bir kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli dereye atlayarak kaçmaya çalıştı. Vatandaşların merdiven uzatarak yaptığı kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından dereden çıkarılan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan şüpheli ambulansa hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanede yapılan işlemlerin ardından polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Yaşananları anlatan mahalle sakini Berat Sıvacı, "Yabancı uyruklu vatandaş polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 gibi atladı, saat 20.00 civarında arkadaşı yakalayıp götürdüler. Polisi aradık daha sonrasında itfaiye 'de geldi, ambulansla birlikte. 4-5 süren çalışma sonrasında arkadaşı alıp götürdüler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İtfaiye Hastane 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalya uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus Antalya seferleri ne zaman yapılacak? Kopenhag - Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kopenhag - Manchester City maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Halis mi ne demek? Halis mi anlamı ne? Leipzig - Real Madrid maçı CANLI izle! 13 Şubat Leipzig - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Rüyada altın kolye görmek ne anlama gelir? Rüyada altın kolye görmek ne demek? Rüyada altın kolye görmek nedir? Kopenhag - Manchester City maçı CANLI izle! 13 Şubat Kopenhag - Manchester City maçı canlı yayın izle! Rüyada umreye gitmek ne demektir? Rüyada umre görmek ne anlama gelir? Rüyada umreye görmek nedir? 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 11. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 11. On Birinci Cumhurbaşkanı kimdir? 11. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Rüyada saman görmek ne anlama gelir? Rüyada saman balyası görmek ne demektir? Rüyada saman görmenin tabiri ne? Rüyada kına görmek ne demek? Rüyada kına yakmak nedir? Rüyada kına görmenin yorumu nedir? Yusuf suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yusuf suresi anlamı nedir? Yusuf Suresi meali nedir? Yunus suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yunus suresi anlamı nedir? Yunus Suresi meali nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title