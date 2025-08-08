Esenyurt'ta Polise Yumruk Atan 14 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta bir grubun kavga ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Kavga sırasında polise yumruk atan 14 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta polise yumruk atan 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Çınar Mahallesi'nde dün bir grubun kavga ettiği ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayın sonlandığı sırada bir kişi, polise mukavemet gösterip saldırdı.

Yakalanan 14 yaşındaki şüpheli U.C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelinin polise yumruk atması, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada "Polise vurdu" başlığıyla paylaşılan görüntüde yaşananlara vatandaşlar tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
