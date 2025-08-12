Esenyurt'ta Polise Mukavemet Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı
Esenyurt'ta, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve ardından görevli memurlara saldıran 6 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası F.G. tutuklanırken, diğer 5 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.
Akçaburgaz Mahallesi'nde dün gece polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçtı.
Polis ekiplerince yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu durdurulan araçtan inen şahıslar görevli memurlara saldırdı.
Şüpheliler S.A. (58), M.A. (60), F.G. (33), F.A. (35), A.G. (37) ve Y.G. (39) olay yerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel