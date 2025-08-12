Esenyurt'ta Polise Mukavemet Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve ardından görevli memurlara saldıran 6 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası F.G. tutuklanırken, diğer 5 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.

Esenyurt'ta polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra görevli memura mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı.

Akçaburgaz Mahallesi'nde dün gece polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçtı.

Polis ekiplerince yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu durdurulan araçtan inen şahıslar görevli memurlara saldırdı.

Şüpheliler S.A. (58), M.A. (60), F.G. (33), F.A. (35), A.G. (37) ve Y.G. (39) olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu

Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı

Beklenen haber geldi ama geriye bu manzara kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.