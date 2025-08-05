Esenyurt'ta Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yaralı Yakalandı

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Esenyurt'ta ifade vermek için geldiği polis merkezinden kaçmaya çalışan şüpheli, açılan uyarı ateşi sonucu yaralı yakalandı.

Esenyurt'ta ifade vermek için geldiği polis merkezinden kaçmaya çalışan şüpheli, açılan uyarı ateşi sonucu yaralı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından ifade vermek üzere Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne gelen H.T (40), başka bir suçtan aranması olduğunu öğrendi.

Polis merkezinden kaçmaya çalışan şüpheli, peşinden koşan polis memurunun "dur" ihtarına da uymadı. Şüpheli, polis merkezinin yakınlarında açılan uyarı ateşi sonucu vuruldu.

Yaralı halde yakalanan H.T, hastaneye kaldırıldı.

Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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