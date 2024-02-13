Esenyurt'ta Polis Ekipleri Şüpheliyi Dereye Atlarken Yakaladı

ESENYURT'ta polis ekiplerinin denetim yaptığını gören bir kişi kaçmaya başladı. Polislerin peşinden koştuğunu gören ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli dereye atladı. Dereden çıkmayan şüpheli ekiplere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından dereden çıkarılan şüpheli önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi, Dereyolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre denetim yapan polis ekiplerini gören yabancı uyruklu bir kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli dereye atlayarak kaçmaya çalıştı. Vatandaşların merdiven uzatarak yaptığı kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından dereden çıkarılan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan şüpheli ambulansa hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanede yapılan işlemlerin ardından polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Yaşananları anlatan mahalle sakini Berat Sıvacı, "Yabancı uyruklu vatandaş polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 gibi atladı, saat 20.00 civarında arkadaşı yakalayıp götürdüler. Polisi aradık daha sonrasında itfaiye 'de geldi, ambulansla birlikte. 4'5 süren çalışma sonrasında arkadaşı alıp götürdüler" dedi.