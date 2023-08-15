Esenyurt'ta Polis Denetimi: Şüpheli Araçlar Arandı, Sürücülere GBT Kontrolü Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta gerçekleştirilen polis denetiminde şüpheli görülen araçlar arandı, sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Ayrıca sürücülere alkol kontrolü için promil testi uygulandı.

Esenyurt'ta asayiş uygulamaları devam ediyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekiplerince denetim uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken sürücülere ise Genel Bilgi Taraması kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetim uygulaması Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yapıldı. Uygulamaya Güvenlik Şube Ekipleri, Yunus Polis Ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ekipleri ve Çevik Kuvvet Ekipleri katıldı. Ekipler, şüpheli görülen araçları durdurarak araç içindekilerin üstlerini aradı. Durdurulan araçların koltuk ve bagajları da aranırken şahıslara Genel Bilgi Taraması kontrolü yapıldı. Sürücülere ise alkol kontrolü için promil testi yapıldı.