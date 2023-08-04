İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan denetim uygulamasından kaçmaya çalışan kaçak ve kimliksiz yabancı uyruklular yakalandı. Uygulamada bir şahsın üstünde de uyuşturucu madde tespit edilirken toplamda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta polis denetimde 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı

Polis uygulamasından kaçmaya çalışan şahıslar böyle yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan denetim uygulamasından kaçmaya çalışan kaçak ve kimliksiz yabancı uyruklular yakalandı. Uygulamada bir şahsın üstünde de uyuşturucu madde tespit edilirken toplamda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" yapıldı. Yunus Polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak aradı. Uygulamada kaçak olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi ekiplerden kaçmaya çalışırken yakalandı. Onunla birlikte görülen ve sorgulanan bir kişi de gözaltına alındı. Uygulamada yakalanan diğer 2 yabancı uyrukludan birinin üzerinde kimliğinin olmadığı diğerinin ise kimliğinin süresinin dolduğu öğrenildi. Ayrıca motosikleti durdurularak aranan bir yabancı uyruklunun üstünde uyuşturucu madde bulundu. Şahıs kelepçelenerek gözaltına alınırken motosikleti trafikten men edildi. Toplam 5 şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Esenyurt Merkez Karakolu'na götürüldü.