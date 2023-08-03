Esenyurt'ta polis, asayiş ve dar alan uygulaması yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda Esenyurt ilçesinde yapılan uygulamada, araçlardaki sürücü ve yolcuların üzerleri arandı, kimlik kontrolleri yapıldı. Bir motosiklet sürücüsü üzerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Esenyurt'taki uygulamaların devam edeceği açıklandı.