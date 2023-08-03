Esenyurt'ta polis, asayiş ve dar alan uygulaması yaptı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda Esenyurt ilçesinde yapılan uygulamada, araçlardaki sürücü ve yolcuların üzerleri arandı, kimlik kontrolleri yapıldı. Bir motosiklet sürücüsü üzerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Esenyurt'taki uygulamaların devam edeceği açıklandı.
Esenyurt'ta polis, "asayiş ve dar alan uygulaması" yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda ilçede belirlenen noktalarda yapılan uygulamada, araçlardaki sürücü ve yolcuların üzerleri arandı, şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.
Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Esenyurt'taki uygulamaların belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.