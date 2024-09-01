Esenyurt'ta Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü

ESENYURT'ta iddiaya göre iş yeri çalışanıyla müşteri arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.İhbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kavgada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Akşam saatlerinde çıkan ikinci kavgada da sebep aynıydı. Park yeri için tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran tarafları çevredekiler sakinleştirdi. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

MOTOSİKLETLİYLE ARAÇ SÜRÜCÜSÜ BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen müşteri, otomobilini park etmek için geri manevra yaptığı sırada park yerinden çıkan motosikletliye çarptı. Kazanın ardından, motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen sürücüyle motosikletli birbirine saldırdı. Bu sırada motosikletlinin aracı yere düştü. Çevredeki esnaf kavgaya karışan tarafları ayırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavga anıyla polislerin olay yerine geldiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İKİNCİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

Aynı günün akşamında iddiaya göre, yine park yeri nedeniyle sözkonusu iş yeri önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Öfkeli 2 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.