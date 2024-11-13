Esenyurt'ta Park Yeri Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

ESENYURT'ta iddiaya göre park yeri anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada bir kişi İhsan Ö.'nün boynuna tornavida sapladı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Boynuna tornavida saplanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Ö. ve Cafer E. arasında park yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. İhsan Ö. ve Cafer E. arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cafer E., İhsan Ö.'nün boynuna tornavida sapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cafer E. olay sonrası gözaltına alındı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden İhsan Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Cafer E. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.