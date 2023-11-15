ESENYURT'ta park halindeki otomobil çalındı. Araç sahibi, otomobilini kısa süre önce götürdüğü tamircinin çaldığını iddia ederken, bir kişinin otomobili anahtarla çalıştırıp uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Kasım Pazartesi günü saat 16.50 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Azım Öter otomobilini dükkanın önüne park etti. Akşam saatlerinde geldiğinde ise otomobilini yerinde bulamadı. Çevredeki güvenlik kameralarına bakınca otomobilini bir kişinin anahtarla çalıştırıp, araca binerek uzaklaştığını gördü. Durumla ilgili emniyete şikayette bulunan Öter, otomobilinin kısa süre önce götürdüğü tamirci tarafından çalındığını iddia etti.

Otomobil sahibi Azım Öter, "İki gün önce aracı saat 16.30'da dükkanın önüne park ettik. 19.00'da tekrar geri geldiğimizde araç yerinde yoktu. Etraftaki kameralara baktık, bir kişi geliyor arabayı anahtarla çalıştırıyor, binip gidiyor. Bu arabaya 20 gün önce motor yapıldı, araç tamircideydi. Biz o tamircinin anahtarı kopyalayıp o şekilde çaldığını düşünüyoruz. Aracın iki yedek anahtarı da bizde şu an var. Aracımızı herhangi bir yere veya bir valeye dahi bırakmış değiliz. Yüzde yüz tamirciden şüpheleniyoruz. Tamirciye gittik dükkan kapalı, yanındaki emlakçıya sorduk, 20 gün önce yurtdışına gittiğini söyledi. Tamirci bomboş ve çalıştıran kişi yok ortada" dedi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Otomobilin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede park edilen otomobilin, anahtar ile önce uzaktan kapılarının açıldığı, kapıyı açan şüphelinin araca binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.