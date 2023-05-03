Esenyurt'ta park halindeki kamyona çarpan midibüsteki 4 kişi yaralandı

Esenyurt'ta, park halindeki kamyona çarpan midibüsteki sürücü ile 3 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta, park halindeki kamyona çarpan midibüsteki sürücü ile 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'ndeki evine gelen Mahmut Kasap, damacana su yüklü olan 34 DK 0571 plakalı kamyonu yol kenarına park etti.

Servis yapan bir sürücü kursuna ait Ferdi Işık yönetimindeki 34 FBU 986 plakalı midibüs park halindeki kamyona çarptı. Kazada sürücü Işık ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

Aracın içerisinde sıkışan Işık, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Her iki araçta da büyük çapta hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.