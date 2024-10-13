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Esenyurt'ta Park Halindeki Araçtan Aksesuar Hırsızlığı

Esenyurt'ta Park Halindeki Araçtan Aksesuar Hırsızlığı
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Esenyurt'ta sabah saatlerinde maskeli şüpheliler, park halindeki bir hafif ticari aracın aksesuarlarını çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anında 1500 lira değerinde iki parça çalındı.

ESENYURT'ta sabah saatlerinde hafif ticari araçla sokağa gelen maskeli şüpheliler, park halindeki başka bir hafif ticari aracın aksesuarlarını çalarak kayıplara karıştı. Piyasa değeri ortalama bin 500 lira olan parçaların çalındığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz bilinmeyen seyir halindeki hafif ticari araç, park halindeki başka bir hafif ticari aracın yanında durdu. Aracın arka kapısından inen yüzleri maskeli 2 şüpheli kısa sürede park halindeki aracın kaput rüzgarlığını ve cam yağmurluğunu çalarak geldikleri araçla uzaklaştı. Piyasa değeri ortalama bin 500 lira olan 2 oto aksesuarının çalındığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hırsızlık Güvenlik Esenyurt 3-sayfa Ekonomi Güncel Suç

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