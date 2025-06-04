Esenyurt'ta "Özgür Gazze İçin Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi

Esenyurt'ta 'Özgür Gazze İçin Buluşuyoruz' etkinliği düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Esenyurt İlçe Gençlik Kolları, Gazze'deki zulme dikkati çekmek amacıyla "Özgür Gazze İçin Buluşuyoruz" etkinliği düzenledi.

Ak Parti Esenyurt İlçe Gençlik Kolları, Gazze'deki zulme dikkati çekmek amacıyla "Özgür Gazze İçin Buluşuyoruz" etkinliği düzenledi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Togay Çoban ile gençlik kolları üyeleri katıldı.

Gazze'deki zulme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, grafiti sanatçısı kurulan platforma "Gazze" temalı resim yaptı. Etkinlikte, vatandaşlara hurma ile "Gazze" temalı bileklik dağıtıldı.

Milletvekili Süslü, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her platformda tüm ülkelerle bir araya gelerek bu zulmü durdurmak için büyük mücadele veriyor." dedi.

Süslü, bugün Esenyurt teşkilatının, pırıl pırıl gençlerin, yaşanan acıların bir fotoğrafı olsun diye iç burkan bir çalışmayı ortaya koyduklarını ifade etti.

Gazze için herkesin bir şeyler yapabileceğini dile getiren Süslü, "Herkes bir şeyler yapabilir, dua edebilir, kınayabilir, bir boykot ürününden vazgeçebilir. Onlar güneşin altındayken bizler de birkaç dakika güneşin altında kalabiliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ebrar Karakurt Sultanlar Ligi'ne geri döndü! İşte yeni takımı

Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni takımı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.