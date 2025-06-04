Esenyurt'ta 'Özgür Gazze İçin Buluşuyoruz' etkinliği düzenlendi

Ak Parti Esenyurt İlçe Gençlik Kolları, Gazze'deki zulme dikkati çekmek amacıyla "Özgür Gazze İçin Buluşuyoruz" etkinliği düzenledi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Togay Çoban ile gençlik kolları üyeleri katıldı.

Gazze'deki zulme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, grafiti sanatçısı kurulan platforma "Gazze" temalı resim yaptı. Etkinlikte, vatandaşlara hurma ile "Gazze" temalı bileklik dağıtıldı.

Milletvekili Süslü, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her platformda tüm ülkelerle bir araya gelerek bu zulmü durdurmak için büyük mücadele veriyor." dedi.

Süslü, bugün Esenyurt teşkilatının, pırıl pırıl gençlerin, yaşanan acıların bir fotoğrafı olsun diye iç burkan bir çalışmayı ortaya koyduklarını ifade etti.

Gazze için herkesin bir şeyler yapabileceğini dile getiren Süslü, "Herkes bir şeyler yapabilir, dua edebilir, kınayabilir, bir boykot ürününden vazgeçebilir. Onlar güneşin altındayken bizler de birkaç dakika güneşin altında kalabiliriz." şeklinde konuştu.