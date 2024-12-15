Esenyurt'ta Özel Eğitim Merkezinde Dönüşüm: Elif Sare'nin Başarı Hikayesi

Dikkat ve odaklanma problemleri yaşayan ve motor becerilerinde eksiklikler bulunan 4 yaşındaki çocuk, Esenyurt Belediyesinin Özel Eğitim Merkezi'nde sorunlarından kurtuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğuştan konuşma güçlüğü ile hiperaktivite bozukluğu yaşayan Elif Sare Doğan, her çocuğun gelişim seviyesine uygun bireysel derslerin verildiği merkezde duyu bütünleme eğitimi aldı.

Doğan, yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede motor becerilerinde gelişme gösterdi.

Eğitimle kısa sürede vücut kontrolünü sağlayan çocuk, dikkat ve odaklanma sorunlarından kurtulmasının yanı sıra konuşma zorluğunu da yendi.

Fizyoterapist Figen Mirzoğlu, Esenyurt Belediyesinin özel çocuklara desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Elif Sare Doğan'ın ilk geldiğinde göz teması kurmakta zorluk çektiğini aktaran Mirzoğlu, "İlk günden itibaren Elif'le sınırlı alan ve nesne takibi, vücut kontrolünü sağlamaya yönelik denge çalışmaları ve motor becerilerini geliştiren aktiviteler yaptık. Bu süreçte önemli gelişmeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

"Burası bize çok iyi geldi"

Anne Aysel Doğan ise çocuğunun konuşma problemleri nedeniyle duyu bütünlemeye ihtiyacı olduğu için merkeze geldiklerini belirtti.

Burada güzel yol katettiklerine dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Elif Sare, çok hareketli bir çocuktu. Şu an bu durum düzeldi. Bir yıl önce hiç konuşmuyordu, şu an sohbet ediyor, çok şükür. Burası bize çok iyi geldi. Bir tavsiye üzerine gelmiştim, çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim. Esenyurt Belediyesine de özel çocuklara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."