ESENYURT'TA OTOPARKTAKİ OTOMOBİLLE CİNAYETİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ESENYURT'ta otopark görevlisiyle müşteri arasında çıkan otopark ücreti tartışması cinayetle sonuçlandı. Otopark ücretini vermek istemeyen Tural M.'nin otomobille ezdiği otopark görevlisi İbrahim G. hayatını kaybetti. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Tural M., otopark ücreti nedeniyle, otopark görevlisi İbrahim G. ile tartıştı. Tartışmanın ardından otomobiline binen Tural M., otomobiliyle İbrahim G.'ye çarparak önündeki otomobile sıkıştırdı. Olayın ardından, çevrede bulunanlar Tural M.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tural M. ise gözaltına alındı. Ağır yaralanan İbrahim G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tural M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Dehşete ilişkin yeni görüntüler çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde dayak yiyen Tural B.'nin aracına binerek kavga ettiği kişilerin üzerine sürdüğü görülüyor. Bu sırada kaçmaya çalışırken düşen İbrahim G., Tural B. 'nin üzerine sürdüğü aracın altında kalıyor.