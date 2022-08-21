Esenyurt'ta otoparka giren kuyumcuya dehşeti yaşattılar

ESENYURT'ta kuyumcu olduğu öğrenilen yabancı uyruklu F.A. (30), aracını park ettiği otoparkta 2 kişi tarafından vurulduktan sonra gasbedildi.

ESENYURT'ta kuyumcu olduğu öğrenilen yabancı uyruklu F.A. (30), aracını park ettiği otoparkta 2 kişi tarafından vurulduktan sonra gasbedildi. Saldırganların olay sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos Salı günü saat 11.40 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan otoparkta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, F.A. isimli kuyumcu, otomobilini park etmek üzere otoparka girdi. Bu sırada kendisini plakasız motosikletle takip eden kasklı 2 kişi, F.A.'nın aracının yanında durdu. Şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile 2 el ateş etti. Mermiler kuyumcuyu kol ve karnından yaralarken, şüpheliler F.A.'nın içinde altın ve döviz bulunan poşetini alıp, yaya olarak kaçtı. Otopark çalışanları F.A.'yı taksi ile hastaneye götürürken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ameliyata alınan F.A.'nın durumu ciddiyetini koruyor. Olay sonrası 2 saldırganın kaçtığı anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR ELLERİNDE SİLAH BİR ELLERİNDE POŞET VARDI"